У Німеччині судять 100-річного колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен

Процес над колишнім охоронцем триватиме до січня 2022 року

У Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем концтабору Заксенгаузен. Прокуратура стверджує, що з 1942 до 1945 року Йозеф С. свідомо і добровільно брав участь у вбивствах понад трьох з половиною тисяч ув’язнених.

Процес над колишнім охоронцем триватиме до січня 2022 року. Очікується, що суд проведе понад 20 засідань. У кожному з них підсудний може брати участь не більш як дві з половиною години через вік.

У слуханнях братимуть участь колишні в’язні Заксенгаузена і нащадки колишніх ув’язнених з Ізраїлю, Польщі, Франції та інших країн.

Судові засідання відбуваються за умов підвищених заходів безпеки через підвищений інтерес до процесу з боку німецької та зарубіжної преси.

Заксенгаузен розташовувався в Оранієнбурзі, на північ від Берліна. Табір був відкритий у 1936 році. Там, зокрема, проводилися медичні експерименти на людях. У 1938 році Заксенгаузен став адміністративним центром усіх таборів. У квітні 1945 року Заксенгаузен звільнили загони Червоної армії. До цього часу через нього пройшли понад 200 тисяч людей, загинули понад 100 тисяч.

Серед відомих в’язнів Заксенгаузена – старший син Йосипа Сталіна Яків Джугашвілі (він помер у таборі навесні 1943 року) і лідер ОУН Степан Бандера.

Джерело: Радіо Свобода