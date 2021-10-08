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    У Німеччині судять 100-річного колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен

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    Підсудний у залі суду - У Німеччині судять 100-річного колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен
    Підсудний у залі суду
    Фото: AFP

    Процес над колишнім охоронцем триватиме до січня 2022 року

    У Німеччині розпочався суд над 100-річним колишнім охоронцем концтабору Заксенгаузен. Прокуратура стверджує, що з 1942 до 1945 року Йозеф С. свідомо і добровільно брав участь у вбивствах понад трьох з половиною тисяч ув’язнених.

    Процес над колишнім охоронцем триватиме до січня 2022 року. Очікується, що суд проведе понад 20 засідань. У кожному з них підсудний може брати участь не більш як дві з половиною години через вік.

    У слуханнях братимуть участь колишні в’язні Заксенгаузена і нащадки колишніх ув’язнених з Ізраїлю, Польщі, Франції та інших країн.

    Судові засідання відбуваються за умов підвищених заходів безпеки через підвищений інтерес до процесу з боку німецької та зарубіжної преси.

    Заксенгаузен розташовувався в Оранієнбурзі, на північ від Берліна. Табір був відкритий у 1936 році. Там, зокрема, проводилися медичні експерименти на людях. У 1938 році Заксенгаузен став адміністративним центром усіх таборів. У квітні 1945 року Заксенгаузен звільнили загони Червоної армії. До цього часу через нього пройшли понад 200 тисяч людей, загинули понад 100 тисяч.

    Серед відомих в’язнів Заксенгаузена – старший син Йосипа Сталіна Яків Джугашвілі (він помер у таборі навесні 1943 року) і лідер ОУН Степан Бандера.

    Джерело: Радіо Свобода

    Теги: прокуратура суд табір
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    У Німеччині судять 100-річного колишнього охоронця концтабору Заксенгаузен