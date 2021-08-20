Рада нацбезпеки ввела санкції проти Гужви та Шарія

Восени 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок

Восени 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок

Під санкції потрапили також Анатолій та Ольга Шарій

Рада нацбезпеки і оборони на засіданні 20 серпня ухвалила рішення про застосування персональних обмежувальних санкцій щодо проросійських медійників, зокрема засновника видання «Страна» Ігоря Гужви. Про це на брифінгу за результатами РНБО повідомив секретар Олексій Данілов.

Також санкції ввели проти Алли Бондаренко, Ольги Шарій та Анатолія Шарія. Щодо Гужви – накладено санкції і на пов'язані з ним медійні юридичні особи.

Крім того, наклали санкції на російські сайти та персонально на бойовика Пушиліна, який реєструє свої медіа на тимчасово окупованій території.

РНБО також вжила санкції проти представників окупаційної влади у Криму.

«Це сім пунктів по цьому питанню. У даному рішенні є представники, які на окупованій території Криму – судді, які незаконно судять українців, генералітет і служби російської розвідки, ЗМІ у Криму та окупованих частинах Донбасу», – пояснив Данілов.

Ознайомитися зі списком можна буде після публікації відповідного указу президента.

«Ми цим рішення майже закриваємо кейс (американських санкцій – ред.), лишилися дві чи три особи. Всі медійні ресурси, які мають відношення до цих осіб, теж під санкціями», – заявив Данілов.

Також 20 серпня Рада нацбезпеки і оборони вводить санкції проти народного депутата Андрія Деркача.

Як відомо, 24 червня 2017 року Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід для Гужви у вигляді утримання під вартою і призначив заставу у сумі 544 тис. гривень. Заставу було внесено, але в лютому 2018 року обвинувачений виїхав з країни.

1 жовтня 2018 року Гужва повідомив, що Австрія надала йому політичний притулок.

У червні 2019 року суд скасував розшук Гужви.

Щодо Шарія, то він нещодавно програв черговий судовий позов у Литві. У липні Шарій програв апеляцію в литовському суді, він має покинути ЄС.

Литва оголосила Шарія персоною нон грата 10 травня 2021 року. Відразу після цього адвокати Шарія зробили запит на вивчення підстав такого рішення.

Також суд арештував іспанську віллу і банківські рахунки Шарія.

У травні 2021 року колишня омбудсменка Лутковська стала адвокаткою партії Шарія.

Читайте також: