Судно, що прямувало в Україну, заблокувало рух у Босфорі
Рух суден у протоці Босфор було відновлено вранці 3 вересня
Рух суден через Босфор було призупинено через несправність суховантажного судна, яке прямувало в Україну. Про це повідомляє агенство «Анадолу» з посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.
107-метрове суховантажне судно Briza кинуло якір у районі Канділлі через поломку механізмів.
На місце події були направлені буксири берегової охорони.
Вантажне судно було поставлено в якірній зоні Ахіркапі під керівництвом Стамбульського центру обслуговування суден у супроводі лоцмана.
У повідомленні, розміщеному на сайті Головного управління берегової охорони, зазначається, що станом на 8:30 рух суден у протоці Босфор відновлено.
Нагадаємо, 1 вересня судно Lady Zehma з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито. У балкера Lady Zehma, який перевозив понад три тисячі тонн кукурудзи з України до італійського міста Равенна відмовило кермо і екіпаж судна вирішив посадити корабель на мілину.
2 вересня судно Lady Zehma з українським збіжжям зняли з мілини, рух протокою Босфор відновлено.
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