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Судно, що прямувало в Україну, заблокувало рух у Босфорі

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Судно, що прямувало в Україну, заблокувало рух у Босфорі
Суховантажне судно Briza кинуло якір через поломку механізмів
Фото: Celal Güneş/AA

Рух суден у протоці Босфор було відновлено вранці 3 вересня

Рух суден через Босфор було призупинено через несправність суховантажного судна, яке прямувало в Україну. Про це повідомляє агенство «Анадолу» з посиланням на Головне управління берегової охорони Туреччини.

107-метрове суховантажне судно Briza кинуло якір у районі Канділлі через поломку механізмів.

На місце події були направлені буксири берегової охорони.

Вантажне судно було поставлено в якірній зоні Ахіркапі під керівництвом Стамбульського центру обслуговування суден у супроводі лоцмана.

Судно, що прямувало в Україну, заблокувало рух у Босфорі фото 1

У повідомленні, розміщеному на сайті Головного управління берегової охорони, зазначається, що станом на 8:30 рух суден у протоці Босфор відновлено.

Нагадаємо, 1 вересня судно Lady Zehma з українським зерном сіло на мілину в Стамбулі, через це рух протокою Босфор було перекрито. У балкера Lady Zehma, який перевозив понад три тисячі тонн кукурудзи з України до італійського міста Равенна відмовило кермо і екіпаж судна вирішив посадити корабель на мілину.

2 вересня судно Lady Zehma з українським збіжжям зняли з мілини, рух протокою Босфор відновлено.

Теги: Туреччина корабель аварія

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