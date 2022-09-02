РФ возить зброю через Босфор: Україна відреагувала

Туреччина має право блокувати вхід військових кораблів інших країн у Чорне море за певних умов

Україна закликала Анкару заблокувати рух російських суден, які перевозять військову техніку з баз РФ в Сирії. Судна проходять через контрольовані Туреччиною протоки Босфор і Дарданелли, пише Wall Street Journal.

«Це єдиний шлях, яким російські кораблі можуть дістатися з Середземного в Чорне море. Туреччина закрила свої протоки для військових кораблів, тож Росія не може перекинути свої військові судна, однак торговельні судна часто провозять зброю», – зазначається в повідомленні.

Як повідомляється, у двадцятих числа серпня вночі російське вантажне судно Sparta II переправило через турецькі протоки в чорноморський порт ЗРК С-300. Судно належить московській компанії «Оборонлогістика», яка контролюється Міноборони Росії. Екіпаж судна цивільний, але вантаж часто військовий.

В «Оборонлогістиці» стверджують, що судно перевозило оливкову олію. Сполучені Штати Америки наклали на компанію санкції у травні.

Згідно з конвенцією Монтре, Туреччина має право блокувати вхід військових кораблів інших країн у Чорне море за певних умов.

Раніше російський диктатор Володимир Путін заявив, що зброя, виготовлена у його країні, «випереджає іноземні аналоги на роки та десятиліття і значно перевершує їх за тактико-технічними характеристиками».