Україна вручила ноту послу Туреччини: подробиці скандалу

Україна сподівається, що Туреччина дотримуватиметься свого рішення про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів

29 серпня до Міністерства закордонних справ України було запрошено посла Туреччини в Україні Ягмура Ахмета Гюльдере. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Заступник очільника МЗС Микола Точицький висловив послу Туреччини занепокоєння української сторони у зв’язку з наявною інформацією щодо перевезення зафрахтованим міністерством оборони РФ судном Sparta II з Сирії до Росії через протоку Босфор ракетних систем С-300ПМУ-2.

Посольству Туреччини було вручено вербальну ноту МЗС України з порушеного питання.

Заступник міністра звернув увагу посла Туреччини на те, що відповідно до положень Конвенції про режим проток від 20 липня 1936 року зазначене судно підпадає під визначення військового корабля для цілей цієї Конвенції.

Точицький звернувся із запитом до турецької сторони щодо надання офіційної інформації щодо вантажу, який було перевезено судном Sparta II через протоку Босфор, а також заходів, вжитих Туреччиною задля виконання положень Конвенції та запобігання подальшій ескалації російсько-української війни.

Заступник міністра висловив сподівання, що турецька сторона неухильно дотримуватиметься свого рішення від 28 лютого 2022 року про закриття чорноморських проток для російських військових кораблів під час російсько-української війни в руслі послідовної позиції Турецької Республіки щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах.

Раніше стало відомо, що Росія, ймовірно, перевозить зброю торговими суднами через турецьку протоку Босфор. Зокрема, підсанкційне російське судно Sparta II у липні здійснило рейс із сирійського порту Тартус до чорноморського порту Новоросійськ, де розвантажило 11 одиниць орієнтовно військової техніки.