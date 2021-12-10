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    Медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей

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    Covid-19 набуває нових &laquo;рис&raquo; - Медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей
    Covid-19 набуває нових «рис»
    фото з відкритих джерел

    Новий штам коронавірусу має специфічний симптом

    Лише кілька тижнів тому було зареєстровано новий штам Covid-19 – «Омікрон». Чимало вчених наголошують на його небезпеці порівняно з варіантом «Дельта», проте на зараз важких перебігів захворювання зафіксовано не було.

    Британський медик Девід Ллойд розповів в ефірі SkyNews, які головні симптоми хвороби можуть бути у дітей, котрі заразилися «Омікроном».

    За його словами, існує невелика різниця у симптомах дорослої людини та дитини. Проте він назвав важливу особливість, яка виявляється у малечі.

    «Окрім головного болю, втрати апетиту та втоми симптомом зараження «Омікрон»-штамом у дітей є незвичайне висипання», – сказав медик.

    Ллойд зазначив, що цей симптом фіксували до 15% дітей, у яких реєстрували «Омікрон».

    Нагадаємо, головний санлікар відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».

    Також вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».

    Як відомо, медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні.

    Напередодні ВООЗ заявила, що «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.

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    Теги: діти хвороби коронавірус
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    Медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей