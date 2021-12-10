Медик назвав незвичайний прояв «Омікрону» в дітей
Новий штам коронавірусу має специфічний симптом
Лише кілька тижнів тому було зареєстровано новий штам Covid-19 – «Омікрон». Чимало вчених наголошують на його небезпеці порівняно з варіантом «Дельта», проте на зараз важких перебігів захворювання зафіксовано не було.
Британський медик Девід Ллойд розповів в ефірі SkyNews, які головні симптоми хвороби можуть бути у дітей, котрі заразилися «Омікроном».
За його словами, існує невелика різниця у симптомах дорослої людини та дитини. Проте він назвав важливу особливість, яка виявляється у малечі.
«Окрім головного болю, втрати апетиту та втоми симптомом зараження «Омікрон»-штамом у дітей є незвичайне висипання», – сказав медик.
Ллойд зазначив, що цей симптом фіксували до 15% дітей, у яких реєстрували «Омікрон».
Нагадаємо, головний санлікар відповів, чи виявили вже в Україні штам «Омікрон».
Також вірусолог описав позитивну роль «Омікрону».
Як відомо, медики фіксують стрімкий приріст хворих на Covid-19 в Україні.
Напередодні ВООЗ заявила, що «Омікрон» може істотно вплинути на хід пандемії.