Вірусолог описав позитивну роль «Омікрону»

З часомзахворювання стає м'якшим і може перейти у форму сезонного захворювання

На основі «Омікрон»-штаму може виникнути новий хвороботворний варіант коронавірусної інфекції

Науковці вважають, що варіант, при якому «Омікрон»-штам коронавірусної інфекції виявиться м'якшим за решту, і витіснить решту з людської популяції, не виключений. Про це повідомив директор центру Глобальної вірусологічної мережі, радник Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), професор Університету Джорджа Вашингтона Костянтин Чумаков. На його думку, це пов'язано із еволюцією коронавірусної інфекції, повідомляє РБК.

Фахівець наголосив, що небезпека поширення нового варіанту Cоvid-19 полягає в тому, що на його базі здатні знову з'явитися небезпечніші форми вірусу. «За даними ВООЗ, він поки поводиться пристойно, не дуже агресивно. Ті випадки, які зафіксовані, є досить м'якими», – сказав він.

За словами Чумакова, еволюція вірусів, що прийшли із природи, проходить у дві фази. На першій йде збільшення заразності та патогенності. Друга фаза – атенуація, тобто адаптування. Фахівець пояснив, що захворювання стає м'якшим і може перейти у форму сезонного захворювання.

Небезпека полягає в тому, що на основі «Омікрон»-штаму може виникнути новий хвороботворний варіант коронавірусної інфекції, попередив вірусолог. «Все-таки еволюція йде, і зараз вона пройшла настільки, що, можливо, цей штам витіснятиме інші. Але на його основі можуть бути інші варіанти, які будуть патогенними», – пояснив він.

Як раніше повідомив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, новий штам коронавірусу «Омікрон» може мати серйозний вплив на хід пандемії коронавірусу.

До слова, Британія перейшла до «плану Б» через поширення «Омікрону».

Нагадаємо, ВООЗ поки не має доказів, що «Омікрон» краще уникає дії вакцин.

Напередодні перше дослідження показало рівень ефективності Pfizer проти «Омікрону».

Крім того, «Омікрон» може бути невидимим для ПЛР-тестів.