У світі вже понад 84 млн людей інфікувалися Covid-19

Україна займає 16-е місце у світі і восьме в Європі за цим показником

Уже понад 84 мільйони жителів планети заразилися коронавірусом Covid-19, з них більше 538 тясич - за останню добу.

Про це свідчать дані статистичного сайту Worldometers.

Так, станом на ніч із п'ятниці на суботу, 2 січня, у світі зафіксовано 84 228 325 випадків Covid-19, з них 59 610 817 закінчилися одужанням і 1 834 213 - смертю.

За останню добу підтверджено інфікування у 538 086 осіб. При цьому подолати хворобу не вдалося 9197 пацієнтам.

Лідером за захворюваністю залишаються США, де кількість Covid-хворих перевищила 20 мільйонів. На другому місці знаходиться Індія з 10,3 мільйона випадків, на третьому - Бразилія (7,7 мільйона інфікованих).

Україна, в якій число заражених досягло 1,06 мільйона, займає 16-у сходинку у світі і восьму в Європі за цим показником.

До слова, у Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Новий рік і Різдво в умовах епідемії коронавірусу.