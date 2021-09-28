Таїланд відкриється для вакцинованих туристів у листопаді

Таїланд скасує обов'язковий карантин у Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включаючи Чіангмай і Паттайю

За півтора року епідемії туризм на Таїланді сильно постраждав

Уряд Таїланду оголосив, що з листопада країна почне приймати повністю вакцинованих від коронавірусу туристів, повідомляє The Guardian.

«Таїланд припинить обов'язковий карантин у Бангкоку та дев'яти інших регіонах, включаючи Чіангмай і Паттайю», – йдеться у повідомленні.

В інших районах термін карантину буде скорочений до семи днів для щеплених і 10 днів для нещеплених. Це правило вступить в силу вже з 1 жовтня.

Нагадаємо, що з липня полегшений режим для щеплених туристів був введений на островах Пхукет і Самуї.

Із 1 жовтня в Таїланді будуть зняті обмеження у 29 регіонах, які вважалися досі червоними. Це дозволить відкрити багато бізнесів і відновити культурні заходи. За півтора року епідемії туризм на Таїланді сильно постраждав, і тепер місцева влада намагається відновити цю галузь. Для порівняння: в 2019 році Таїланд відвідали 40 мільйонів туристів.

Раніше уряд оголосив, що коронавірусні обмеження ослаблять у провінціях, які зараз перебувають під «максимальним контролем». Це дасть змогу знову відкрити бібліотеки, спортивні центри та кінотеатри.

Ослаблення заходів відбувається у зв'язку з тим, що країна намагається збільшити кількість вакцинацій після дефіциту поставок. Наразі вакцинацію в Таїланді пройшло менше третини населення.

За даними сайту Worldometer у країні з початку пандемії зафіксували понад 1,5 млн випадків Covid-19, з них 16,3 тис. летальних, одужали понад 1,4 млн хворих. Раніше міністерство охорони здоров'я Таїланду дозволило змішане застосування вакцин від Covid-19 виробництва компаній AstraZeneca та Sinovac.

У світі станом на ранок 27 вересня зафіксували 232 602 292 випадки зараження коронавірусом, 4 761 948 осіб померли, одужали 209 239 576 осіб.