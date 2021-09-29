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    До 2025 року Україна вкладе 40 мільярдів у космічну програму

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    Наша країна планує будувати космічні системи спостереження Землі - До 2025 року Україна вкладе 40 мільярдів у космічну програму
    Наша країна планує будувати космічні системи спостереження Землі
    Фото з відкритих джерел

    В уряді підтримали Державну космічну програму України

    Уряд схвалив Державну космічну програму України до 2025 року, нею передбачено фінансування галузі у 40 мільярдів гривень. Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив 29 вересня, повідомляє Мінстратегпром.

    Згідно з проєктом закону, на розвиток космічної галузі уряд передбачив 40,78 млрд грн. Із них 15,76 млрд грн – бюджетних коштів, а решта 25,02 млрд грн – з інших джерел.

    «Однак за попередніми підрахунками, непрямі доходи у сфері економіки та додаткові переваги у сфері національної безпеки, державного управління та екології за цей період становитимуть понад 16 млрд грн.», – додав віцепрем’єр міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський.

    За його словами, найбільший дохід очікується у сегментах агромоніторингу, екології й безпеки та оборони.

    Цілями програми є провадження космічної діяльності в інтересах національної безпеки та оборони. Україна планує будувати космічні системи спостереження Землі та їхні складові, впроваджувати космічні технології на ринку послуг.

    Також у програму закладено створення ракетно-космічної техніки, наукові дослідження у сфері космічної діяльності. Крім цього, правовий, науковий та інформаційний супровід заходів програми.

    Далі проєкт закону розглянуть у Верховній Раді.

    Як відомо, британська компанія Spacebit у співпраці з американськими партнерами здійснить у 2022 році першу українську місію на Місяць, в рамках якої на поверхню супутника буде доставлено техніку для проведення наукових досліджень.

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    Теги: міністр технології космос фінансування Україна
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    До 2025 року Україна вкладе 40 мільярдів у космічну програму