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    Телескоп Hubble зробив унікальний знімок спіральної галактики (фото)

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    NGC 5728 &ndash; це сейфертівська галактика - Телескоп Hubble зробив унікальний знімок спіральної галактики (фото)
    NGC 5728 – це сейфертівська галактика
    Фото esahubble.org

    Світлину з космосу показали на сайті обсерваторії

    Космічний телескоп Hubble національного управління США з аеронавтики й дослідження космосу зробив світлину спіральної галактики NGC 5728, розташованої у сузір’ї Терезів.

    Космічний об'єкт розташований за понад 130 млн світлових років від Землі та є сейфертівською галактикою, повідомляє обсерваторія. Вона має квазароподібне ядро із дуже високою поверхневою яскравістю, спектри якої показують сильні лінії випромінювання із високою іонізацією.

    «Телескопу вдалося зробити фото завдяки ширококутовій універсальній камері WFC3», – йдеться в повідомленні.

    Галактика особлива тим, що її добре видно з космосу. Інші типи активних ядер випускають багато випромінювання, а тому за ними майже неможливо спостерігати. Вони зазвичай перебувають набагато далі від Землі, що також ускладнює спостереження.

    На фото можна помітити яскраве ядро та області галактики, що випромінюють видиме та інфрачервоне світло.

    Нагадаємо, раніше французький астронавт Європейського космічного агентства (ESA) Томас Песке показав, який вигляд має Земля вночі із космосу.

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    Теги: США космос
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    Телескоп Hubble зробив унікальний знімок спіральної галактики (фото)