Blue Origin оголосила дату наступного туристичного космічного польоту

Уже за два тижні в космос полетять чергові туристи

У липні Безос вперше полетів у космос, а потім повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard

Компанія Blue Origin, яка належить американському мільярдеру Джеффу Безосу, 27 вересня оголосила дату наступного туристичного космічного польоту.

Наступна місія стартує 12 жовтня. Ракета стартуватиме з пускового майданчика у Західному Техасі о 15:30 за Києвом.

На борту корабля New Shepard, зокрема, перебуватимуть, доктор Кріс Бошуейзен, колишній інженер НАСА та співзасновник Planet Labs, та Ген де Вріс, заступник директора Planet Labs з медико-біологічних наук і охорони здоров’я й співзасновник Medidata.

Двох інших астронавтів компанія обіцяє оголосити найближчим часом.

Нагадаємо, у липні американський бізнесмен і мільярдер Джефф Безос вперше полетів у космос, а потім благополучно повернувся на Землю на борту ракетного корабля New Shepard, який належить його компанії Blue Origin. До засновника Amazon і найбагатшої людини у світі приєдналися його брат Марк Безос, 82-річна авіаторка Уоллі Фанк та 18-річний Олівер Демен.

Екіпаж із чотирьох осіб подорожував близько 10 хвилин 20 секунд, щоб дістатися межі космосу на повністю автоматизованій ракеті-носії New Shepard із вертикальним зльотом та посадкою.

Перш ніж ракета приземлилася назад на Землю, пасажири провели три-чотири хвилини в невагомості в суборбітальному просторі перед тим, як їхня капсула з великими вікнами опустилася з парашутом у пустелі в Техасі неподалік від місця запуску.

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