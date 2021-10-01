Держкосмос відзвітував про понад 130 мільйонів збитків за пів року

Середня кількість працевлаштованих осіб на дев’яти підприємствах Державного космічного агентства склала майже 13 тисяч осіб

Лише чотири з дев'яти підприємств Держкосмосу отримали прибуток

За результатами півріччя 2021 року Державне космічне агентство України відзвітувало про сумарні чисті збитки підпорядкованих компаній на суму 132,7 млн грн. Про це свідчить звіт про виконання фінансового плану агентства за шість місяців 2021 року, пише «Марлін».

Зазначається, що до звіту за другий квартал цього року агентство внесло лише дев’ять підприємств, з яких тільки чотири отримали прибутки за квітень – червень 2021.

Найбільше збитків за другий квартал отримали наступні космічні компанії наступні:

ВО «Південмаш» – 58,4 млн грн збитку

Завод «Арсенал» – 5,3 млн грн збитку

ВО «Київприлад» – 4,4 млн грн збитку

Фінансовий план державного підприємства «Укркосмос», яке за 2020 рік отримало 138 млн грн збитків, на цей рік не затверджено.

За перше півріччя 2021 року середня кількість працевлаштованих осіб на дев’яти підприємствах Державного космічного агентства склала 12 707 осіб. Середньомісячні витрати на оплату праці працівників склали 8,6 тис. грн, на адміністративно-управлінський персонал – 13 тис. грн, тоді як на директора підприємства – 119 тис. грн.

Як відомо, космічне агентство очолює Володимир Тафтай.

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