Теракти в Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до 290 осіб



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Близько 500 людей отримали поранення Фото: Reuters

Поліція повідомила про арешт 24-х осіб

Кількість загиблих в результаті терактів у Шрі-Ланці зросло до 290 осіб.

Близько 500 людей отримали поранення, а серед загиблих - десятки іноземців. Про це повідомляє ВВС.

Поліція повідомила, що 24 людини були заарештовані, але ще невідомо, хто здійснював ці напади.

На Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

У Шрі-Ланці біля головного міжнародного аеропорту Бандаранаике військовослужбовці ВПС виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій.

Влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

У МЗС розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. У відомстві рекомендують громадянам України в цій країні виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати подальший розвиток ситуації в країні.