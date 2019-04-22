  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Теракти в Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до 290 осіб

    • Розсилка
    Близько 500 людей отримали поранення - Теракти в Шрі-Ланці: кількість жертв зросла до 290 осіб
    Близько 500 людей отримали поранення
    Фото: Reuters

    Поліція повідомила про арешт 24-х осіб

    Кількість загиблих в результаті терактів у Шрі-Ланці зросло до 290 осіб.

    Близько 500 людей отримали поранення, а серед загиблих - десятки іноземців. Про це повідомляє ВВС.

    Читайте також

    Поліція повідомила, що 24 людини були заарештовані, але ще невідомо, хто здійснював ці напади.

    На Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    У Шрі-Ланці біля головного міжнародного аеропорту Бандаранаике військовослужбовці ВПС виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій.

    Влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    У МЗС розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-ЛанціУ відомстві рекомендують громадянам України в цій країні виявляти підвищену пильність, уважно стежити за новинами та рекомендаціями місцевих органів влади, уникати місць масового скупчення людей та уважно відстежувати подальший розвиток ситуації в країні.

    Читайте також
    вибух трагедія теракт смерть поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ