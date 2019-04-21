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    У світі

    У Шрі-Ланці біля головного аеропорту знешкодили бомбу

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    Аеропорт Бандаранаике є головною повітряною гаванню Шрі-Ланки - У Шрі-Ланці біля головного аеропорту знешкодили бомбу
    Аеропорт Бандаранаике є головною повітряною гаванню Шрі-Ланки

    Служба безпеки вважає, що саморобний вибуховий пристрій було вироблено у Шрі-Ланці

    У Шрі-Ланці біля головного міжнародного аеропорту Бандаранаике військовослужбовці ВПС виявили і знешкодили саморобний вибуховий пристрій. Про це повідомляє новинний портал News 1ST.

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    Представник військово-повітряних сил країни заявив, що підозрілий пакет з бомбою всередині був знайдений біля дороги. Служби безпеки вважають, що саморобний вибуховий пристрій було вироблено у Шрі-Ланці.

    Додамо, що аеропорт Бандаранаике є головною повітряною гаванню Шрі-Ланки. Він розташований в 32 км на північ від Коломбо - найбільшого міста на острові.

    Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

    Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

    Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців. Щонайменше чотири громадянина Китаю отримали поранення. Дипломати посольства КНР в Коломбо вже відвідали постраждалих, які на даний момент знаходяться в медичних установах.

    Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    Як повідомлялося, що 21 квітня вранці сталася серія вибухів в католицьких храмах під час великодньої служби, а також у готелях Shangri La, Cinnamon Grand і Hotel Kingsbury в Коломбо.

    Як писали раніше, у МЗС розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

    Зазначимо, на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.  Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

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