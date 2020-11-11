У Саудівській Аравії на церемонії за участю дипломатів ЄС прогримів вибух

В результаті вибуху постраждали декілька людей, серед них іноземець

Щонайменше чотири людини постраждали внаслідок вибуху, що стався на немусульманському кладовищі в Джидді у Саудівській Аравії.

Про це у коментарі Reuters заявив співрозмовник уряду Греції, зазначивши, що один з поранених - громадянин його країни.

Саморобний вибуховий пристрій спрацював на кладовищі під час церемонії, присвяченій 102-річчю від дня завершення Першої світової війни.

#ArabieSaoudite Tentative d'attentat ce matin au cimetière des non-musulmans à #Jeddah. Lors de la cérémonie du #11Novembre. En présence du Consul Général de France, , ...& expatriés français. Des blessés...

15j après attaque au couteau au Consulat, la France encore visée !? pic.twitter.com/whjBGlLdad — Clarence Rodriguez (@Clarencewoman) November 11, 2020

У МЗС Франції заявили, що на церемонії були присутні дипломати з декількох країн Євросоюзу, зокрема, співробітники французького консульства, повідомляє Al-Jazeera. Французьке закордонне відомство закликало своїх громадян у Саудівській Аравії бути «на межі готовності» через те, що сталося.

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A French Catholic ceremony for Remembrance Day in Saudi Arabia has been bombed by Islamic militants in Jeddah this morning. pic.twitter.com/Dy8sJDhRsG — Catholic Arena (@CatholicArena) November 11, 2020

Агентство Al Arabiya також повідомляє про двох постраждалих в результаті вибуху в Джедді. За даними агентства, постраждали співробітник грецького посольства та саудівський охоронець.

Зазначимо, інцидент стався на тлі загострення у стосунках французької влади з ісламським світом. Нещодавно у Франції сталися декілька терактів на релігійному підгрунті за участі ісламістів.