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    У Саудівській Аравії на церемонії за участю дипломатів ЄС прогримів вибух

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    <span>Церемонія була організована посольством Франції у Саудівській Аравії&nbsp;</span> - У Саудівській Аравії на церемонії за участю дипломатів ЄС прогримів вибух
    Церемонія була організована посольством Франції у Саудівській Аравії 
    Фото: CatholicArena via Twitter

    В результаті вибуху постраждали декілька людей, серед них іноземець

    Щонайменше чотири людини постраждали внаслідок вибуху, що стався на немусульманському кладовищі в Джидді у Саудівській Аравії.

    Про це у коментарі Reuters заявив співрозмовник уряду Греції, зазначивши, що один з поранених - громадянин його країни.

    Саморобний вибуховий пристрій спрацював на кладовищі під час церемонії, присвяченій 102-річчю від дня завершення Першої світової війни.

    У МЗС Франції заявили, що на церемонії були присутні дипломати з декількох країн Євросоюзу, зокрема, співробітники французького консульства, повідомляє Al-Jazeera. Французьке закордонне відомство закликало своїх громадян у Саудівській Аравії бути «на межі готовності» через те, що сталося.

    Агентство Al Arabiya також повідомляє про двох постраждалих в результаті вибуху в Джедді. За даними агентства, постраждали співробітник грецького посольства та саудівський охоронець.

    Зазначимо, інцидент стався на тлі загострення у стосунках французької влади з ісламським світом. Нещодавно у Франції сталися декілька терактів на релігійному підгрунті за участі ісламістів.

     

    ЄС вибух теракт дипломатія Франція Саудівська Аравія
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