У Саудівській Аравії на церемонії за участю дипломатів ЄС прогримів вибух

Щонайменше чотири людини постраждали внаслідок вибуху, що стався на немусульманському кладовищі в Джидді у Саудівській Аравії.

Про це у коментарі Reuters заявив співрозмовник уряду Греції, зазначивши, що один з поранених - громадянин його країни.

Саморобний вибуховий пристрій спрацював на кладовищі під час церемонії, присвяченій 102-річчю від дня завершення Першої світової війни.

У МЗС Франції заявили, що на церемонії були присутні дипломати з декількох країн Євросоюзу, зокрема, співробітники французького консульства, повідомляє Al-Jazeera. Французьке закордонне відомство закликало своїх громадян у Саудівській Аравії бути «на межі готовності» через те, що сталося.

A French Catholic ceremony for Remembrance Day in Saudi Arabia has been bombed by Islamic militants in Jeddah this morning. pic.twitter.com/Dy8sJDhRsG