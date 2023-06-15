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Стало відомо, який «мирний план» африканські лідери можуть запропонувати Україні та Росії

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, який «мирний план» африканські лідери можуть запропонувати Україні та Росії
Президент ПАР Сіріл Рамафоса
Фото: Bloomberg

Завтра африканська делегація прибуде до Києва, а післязавтра – до Росії

Африканські лідери, які вже давно анонсували свій «мирний план» щодо війни між Росією та Україною, можуть запропонувати Києву та Москві низку «заходів зі зміцнення довіри». Про це йдеться у прожкті рамкового документа, з яким ознайомилося агентство Reuters.

Зазначається, що президент Сенегалу Маккі Салл і президент Південної Африки Сиріл Рамафоса очолюють делегацію, до складу якої входять також лідери Замбії, Коморських островів і прем'єр-міністр Єгипту. Вони планують бути у Києві 16 червня, а у Санкт-Петербурзі – 17 червня. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.

У рамковому документі перераховано низку заходів, що можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої посередницької діяльності між Росією та Україною. 

Ці заходи, за даними Reuters, можуть включати: 

  • виведення російських військ, 
  • виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі, 
  • призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом, 
  • послаблення санкцій щодо Росії. 

Список заходів також включає «безумовну угоду щодо зерна та добрив». За нею може послідувати угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.

Нагадаємо, що завтра у зв’язку з візитом африканських лідерів перекриють рух центом Києва.

Теги: росія війна Україна Африка

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