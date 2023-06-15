Стало відомо, який «мирний план» африканські лідери можуть запропонувати Україні та Росії
Завтра африканська делегація прибуде до Києва, а післязавтра – до Росії
Африканські лідери, які вже давно анонсували свій «мирний план» щодо війни між Росією та Україною, можуть запропонувати Києву та Москві низку «заходів зі зміцнення довіри». Про це йдеться у прожкті рамкового документа, з яким ознайомилося агентство Reuters.
Зазначається, що президент Сенегалу Маккі Салл і президент Південної Африки Сиріл Рамафоса очолюють делегацію, до складу якої входять також лідери Замбії, Коморських островів і прем'єр-міністр Єгипту. Вони планують бути у Києві 16 червня, а у Санкт-Петербурзі – 17 червня. Очікується, що вони зустрінуться з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним.
У рамковому документі перераховано низку заходів, що можуть бути запропоновані африканськими лідерами в рамках першого етапу їхньої посередницької діяльності між Росією та Україною.
Ці заходи, за даними Reuters, можуть включати:
- виведення російських військ,
- виведення тактичної ядерної зброї з Білорусі,
- призупинення дії ордера на арешт Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом,
- послаблення санкцій щодо Росії.
Список заходів також включає «безумовну угоду щодо зерна та добрив». За нею може послідувати угода про припинення бойових дій, яка має супроводжуватися переговорами між Росією і Заходом.
Нагадаємо, що завтра у зв’язку з візитом африканських лідерів перекриють рух центом Києва.
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