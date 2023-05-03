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В одній зі шкіл Сербії стався теракт: є загиблі серед учнів (фото, відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
В одній зі шкіл Сербії стався теракт: є загиблі серед учнів (фото, відео)
Підліток, який відкрив стрілянину, перебував під дією наркотиків
фото: AP

Дев’ятеро людей загинули внаслідок обстрілу, ще близько 15 осіб отримали поранення

У столиці Сербії Белграді 14-річний підліток вчинив стрілянину у початковій школі Владислав Рибнікар у центрі міста. Про це повідомляє місцеве видання Novosti.

На даний момент відомо про вісім загиблих учнів та охоронця. Усі вони знаходились у коридорі школи, коли стрілок відкрив вогонь.

В одній зі шкіл Сербії стався теракт: є загиблі серед учнів (фото, відео) фото 1

За попередніми даними, близько 15 осіб отримали поранення, частина з них перебуває у тяжкому стані, за їхнє життя борються лікарі.

Також важко поранено вчителя історії.

В одній зі шкіл Сербії стався теракт: є загиблі серед учнів (фото, відео) фото 2

За даними видання, підліток, який відкрив стрілянину, перебував під дією наркотиків. Він син медпрацівників. Наразі поліція затримала стрілка. Його мотиви поки що не повідомляються.

На місце трагедії приїхав міністр охорони здоров'я Сербії.

Нагадаємо, 27 березня, в американському місті Нешвілл (штат Теннессі) 28-річна жінка Одрі Хейл вчинила стрілянину в християнській школі The Covenant School. Хейл застрелила шістьох осіб, серед яких троє дітей.

Теги: теракт школа Сербія

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