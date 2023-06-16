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Президент ПАР представив «мирний план» Африки щодо України

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Президент ПАР представив «мирний план» Африки щодо України
Сиріл Рамафоса
фото з відкритих джерел

Рамафоса назвав 10 основних миротворчих ідей Африки

Президент ПАР Сиріл Рамафоса представив 10 основних пропозицій країн Африканського Союзу щодо врегулювання російсько-української війни. Про це південноафриканський лідер заявив на пресконференції в Києві після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, передає «Інтерфакс».

«Основною складовою, яку ми привезли сюди, є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом», – підкреслив Рамафоса.

Також президент ПАР наголосив на необхідністі деескалації конфлікту.

«Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію», – зауважив він.

На думку африканського лідера, потрібно поважати суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН.

Ще однією складовою «мирного плану» Африки Рамафоса назвав необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

Шоста складова – обидві країни повинні забезпечити експорт зернових культур і добрив. Очільник ПАР зазначив, що однією з причин приїзду в Україну стало те, що Африка відчуває на собі негативні наслідки цієї війни.

За словами Рамафоси, ціни на зерно в африканських країнах зросли. Крім того, спостерігається нестача добрив, ціни на які також підвищилися.

Президент назвав сьомим основним елементом гуманітарні питання, а саме гуманітарну підтримку жертв війни.

Восьмим пунктом африканського плану є обов'язковий обмін полоненими, включно з поверненням дітей.

Дев'ята складова – післявоєнна відбудова і допомога постраждалим через війну.

Десятим пунктом Рамафоса відзначив те, що «під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки». 

Нагадаємо, 16 червня до Києва з офіційним візитом прибув президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса. Він вирушив до України з Польщі для переговорів з українським колегою Володимиром Зеленським щодо мирного врегулювання російської агресії. 

Під час сьогоднішньої ракетної атаки на Київ представники африканської делегації на чолі з президентом ПАР Сирілом Рамафосою, які перебувають із візитом в українській столиці, вирішили тимчасово сховатися в бомбосховищі в одному з готелів.

Теги: війна Африка Південно-Африканська республіка Україна

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