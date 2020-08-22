Тихановська обговорить ситуацію в Білорусі з представником Держдепу



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Перший заступник держсекретаря планує обговорити зі Світланою Тихановською розв'язання кризи в Білорусі

Американський дипломат зупиниться в Вільнюсі на шляху в Москву

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська в понеділок, 24 серпня, в столиці Литви зустрінеться з представником Держдепу США.

Про це повідомляє Reuters.

Перший заступник американського держсекретаря Стівен Біген планує обговорити з Тихановською розв'язання кризи в Білорусі.

«Дипломат зупиниться в Вільнюсі на шляху в Москву, оскільки Вашингтон хоче мирного вирішення кризи, що б запобігло російському втручанню», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, США відправляють заступника Помпео у РФ врегульовувати ситуацію у Білорусі.

До слова, кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться. Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

Раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.