Білоруська опозиція відмовилася від «українського сценарію»



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Колишній претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало

Опозиція має намір домагатися перемоги Світлани Тихановської

Ситуація в Білорусі буде розвиватися за прикладом італійського страйку, опозиція не хоче повторення українського сценарію. Опоненти чинного президента Олександра Лукашенка будуть домагатися перемоги Світлани Тихановської.

Про це заявив колишній учасник виборчої кампанії Валерій Цепкало, передає Радіо Свобода - Білорусь.

За його словами, білоруси мають виходити на масові протести і страйки, щоб паралізувати владу.

«Ситуація буде розвиватися як італійська страйк, якщо чиновники спробують не виконувати певні накази», - зазначив Цепкало.

Він також додав, що Білорусь вже не буде тією країною, якою була до виборів.

«Ми не хочемо реалізовувати український сценарій, коли сталася революція поза виборчим циклом. У нас були вибори, всі ми знаємо їх результати. Ми продовжимо узаконювати перемогу Світлани Тихановської», - додав опозиціонер.

Засновник Парку високих технологій Валерій Цепкало не був допущений до участі в президентських виборах. МВС почало перевірку щодо опозиціонера, після чого він покинув країну. Передвиборний штаб Цепкала, як і штаб арештованого ексглави Белгазпромбанку Віктора Бабарика, підтримали кандидатуру Світлани Тихановської - дружини блогера Сергія Тихановського, який знаходиться в СІЗО.

Як стало відомо 19 серпня, опозиціонер Цепкало покинув Україну разом з родиною. Він залишив Київ та перебрався до Варшави.

Зазначимо, що минулого тижня росіяни всеж-таки пропустили в Україну сім’ю білоруського опозиціонера Цепкала, хоча спочатку намагалися чинити перешкоди.

У Білорусі проти Цепкала завели кримінальну справу, в Росії оголосили в розшук за статтею про одержання хабара. Цепкало втік з Білорусі, побоюючись арешту.

Нагадаємо, напередодні активісти представили звіт про вибори у Білорусі. Цифри відрізняються від офіційних.

Наразі відомо, що інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, «Главком» опублікував список країн, які визнали Лукашенка президентом.

19 серпня стало відомо, що лідери ЄС не визнають результатів виборів у Білорусі.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

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