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    Тихановська заявила, що не братиме участі в нових виборах в Білорусі

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    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська - Тихановська заявила, що не братиме участі в нових виборах в Білорусі
    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська

    Опозиціонерка «вже наїлася цієї політикою»

    Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що не планує знову висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

    Про це вона заявила в інтерв'ю «Белсату»

    На питання журналіста, чи буде вона балотуватися, або ж це зробить її чоловік, Тихановска заявила, що не планує більше сама брати участь у виборах як кандидат.

    «Звільнення політв'язнів — це одна з вимог страйкуючих, одна з вимог білоруського народу. Я не планую сама (висувати свою кандидатуру на виборах, – ред.)», – сказала вона.

    «Вже наїлися цієї політикою?», – уточнив журналіст. «Більш ніж», – відповіла опозиціонерка.

    Нагадаємо, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться. Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

    Раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

    Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

    Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі. 

    Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

    До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

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