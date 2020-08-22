Тихановська заявила, що не братиме участі в нових виборах в Білорусі



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Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська

Опозиціонерка «вже наїлася цієї політикою»

Білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що не планує знову висуватися на пост президента Білорусі в разі проведення повторних виборів.

Про це вона заявила в інтерв'ю «Белсату»

На питання журналіста, чи буде вона балотуватися, або ж це зробить її чоловік, Тихановска заявила, що не планує більше сама брати участь у виборах як кандидат.

«Звільнення політв'язнів — це одна з вимог страйкуючих, одна з вимог білоруського народу. Я не планую сама (висувати свою кандидатуру на виборах, – ред.)», – сказала вона.

«Вже наїлися цієї політикою?», – уточнив журналіст. «Більш ніж», – відповіла опозиціонерка.

Нагадаємо, що кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська вважає, що в Криму у 2014 році була війна, а до Росії, як до країни, вона нормально ставиться. Разом з тим, вона не змогла чітко висловити свою думку щодо політичного керівництва Росії.

Раніше Тихановська в ефірі «Єврорадіо», заявила що «юридично Крим є українським, але фактично – російський».

Також повідомлялося, інавгурація Лукашенка пройде протягом двох місяців, однак точної дати поки немає.

Нагадаємо, 19 серпня Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі.

Як відомо, європарламентарі оголосили Лукашенка персоною нон грата в ЄС.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.