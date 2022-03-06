Тисячі американських ветеранів готові воювати за Україну

Три тисячі добровольців виявили бажання воювати проти РФ – «Голос Америки»

На заклик України долучатися до служби в інтернаціональному батальйоні, який допоможе протистояти силам вторгнення Росії, відгукнулося уже три тисячі добровольців у Сполучених штатах Америки. Про це повідомляє «Голос Америки» з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Переважно такими добровольцями є вихідці із пострадянських держав, таких як Грузія та Білорусь. Але є серед них і американці із бойовим досвідом у Іраку та інших гарячих точках.

Видання цитує Метью Паркера, американського ветерана, який має за плечима 22 роки служби в Сухопутних військах збройних сил США.

Спочатку Паркер та ще 12 ветеранів, з якими він служив протягом багатьох років, планували сісти на літак до Польщі, дістатися до українського кордону та приєднатись до загонів територіальної оборони.

Ситуація спростилась після того, як президент Зеленський закликав до формування міжнародного легіону, а український уряд спростив процедуру перетину кордону для людей, які хочуть допомогти обороняти країну від російської агресії.

Паркер вважає, що війна в Україні – це більш, ніж оборона однієї центральноєвропейської країни, яка зазнала неспровокованого нападу більшого сусіда. Як і багато інших добровольців, він вважає, що власні демократичні права американців будуть під загрозою, якщо Росія зможе перемогти.

«Те, з чим воюють українці, – це типові бандити, вони воюють з тим, хто не поважає міжнародне право, хто не піклується про жінок і дітей. Ми і раніше воювали з таким типом людей», – сказав Паркер.

Зауважимо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

Нагадаємо, в Україну їде 400 шведів, щоб воювати проти російських загарбників.

Також українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину.

Напередодні ізраїльські ветерани спецназу прибули захищати Україну.