  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Ізраїльські ветерани спецназу прибули захищати Україну

    Іноземні бійці стануть проти російських окупантів - Ізраїльські ветерани спецназу прибули захищати Україну
    Іноземні бійці стануть проти російських окупантів
    скріншот із відео з соцмереж

    В Україні з іноземців сформували Інтернаціональний легіон

    Сьогодні, 4 березня, в Україну прибули ветерани спецназу Ізраїлю для того, щоб підтримати нашу державу у війні з країною-агресоркою. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

    Він впевнений, що ізраїльські ветерани спецназу – одні з найкращих. Бійці також хочуть взяти участь у боротьбі світла проти пітьми.

    Чиновник привітав закордонних бійців коротким «Шаббат Шалом».

    Зауважимо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

    Нагадаємо, в Україну їде 400 шведів, щоб воювати проти російських загарбників.

    Також українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину

    Відомо, що перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України. За даними Міноборони, вступити в інтернаціональний легіон зголосились кілька тисяч іноземців.

    Теги: депутат Олексій Гончаренко чиновник Володимир Зеленський
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ізраїльські ветерани спецназу прибули захищати Україну