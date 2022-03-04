Ізраїльські ветерани спецназу прибули захищати Україну

В Україні з іноземців сформували Інтернаціональний легіон

Сьогодні, 4 березня, в Україну прибули ветерани спецназу Ізраїлю для того, щоб підтримати нашу державу у війні з країною-агресоркою. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у Telegram.

Він впевнений, що ізраїльські ветерани спецназу – одні з найкращих. Бійці також хочуть взяти участь у боротьбі світла проти пітьми.

Чиновник привітав закордонних бійців коротким «Шаббат Шалом».

Зауважимо, в Україні сформували новий підрозділ – Інтернаціональний легіон. 3 березня Володимир Зеленський заявив, що кожен, хто хоче долучитися до захисту безпеки у Європі та світі, може приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників 21 століття.

Нагадаємо, в Україну їде 400 шведів, щоб воювати проти російських загарбників.

Також українці з Французького легіону прибудуть в повній бойовій екіпіровці захищати батьківщину

Відомо, що перші бійці Інтернаціонального легіону найближчим часом прибудуть до України. За даними Міноборони, вступити в інтернаціональний легіон зголосились кілька тисяч іноземців.