Святкували Геловін. Понад 140 людей загинули в тисняві у Сеулі

Понад 140 людей загинули, ще близько 150 поранені в Сеулі через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

За даними місцевого пожежного департаменту, тиснява почалася увечері, коли забагато людей опинилися в надто вузькому провулку.

Як повідомляють ЗМІ, це сталося біля готелю Hamilton у жвавому районі Ітевон. Чимало з постраждалих були у святкових костюмах із нагоди Гелловіну.

За словами голови пожежної станції Йонгсан Чої Сон Бома, багато поранених – у тяжкому стані.

Повідомляється, що в багатьох тиснява спричинила зупинку серця.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk