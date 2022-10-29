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Святкували Геловін. Понад 140 людей загинули в тисняві у Сеулі

Альона Боженко
glavcom.ua
Святкували Геловін. Понад 140 людей загинули в тисняві у Сеулі
В Сеулі через тисняву загинули більше ніж 140 людей
фото: Reuters

За словами голови пожежної станції Сеула, багато поранених – у тяжкому стані

Понад 140 людей загинули, ще близько 150 поранені в Сеулі через тисняву під час святкування Геловіну в столиці Південої Кореї Сеулі. Про це повідомляють міжнародні ЗМІ.

За даними місцевого пожежного департаменту, тиснява почалася увечері, коли забагато людей опинилися в надто вузькому провулку.

Як повідомляють ЗМІ, це сталося біля готелю Hamilton у жвавому районі Ітевон. Чимало з постраждалих були у святкових костюмах із нагоди Гелловіну.

За словами голови пожежної станції Йонгсан Чої Сон Бома, багато поранених – у тяжкому стані.

Повідомляється, що в багатьох тиснява спричинила зупинку серця.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що щонайменше 20 людей загинули, 100 постраждали під час святкування Гелловіну в Сеулі – столиці Південної Кореї. Проте з часом число жертв та постраждалих почало рости.

 

Теги: свято Північна Корея смерть Геловін

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