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У 50 людей зупинилося серце під час святкування Гелловіну в Сеулі

Надія Карбунар
glavcom.ua
У 50 людей зупинилося серце під час святкування Гелловіну в Сеулі
Під час тисняви у стотисячному натовпі люди почали масово задихатися
фото з відкритих джерел

Під час тисняви у стотисячному натовпі люди почали масово задихатися

Щонайменше 20 людей загинули, 100 постраждали під час святкування Гелловіну в Сеулі – столиці Південної Кореї. Про це повідомляють корейські ЗМІ.

Там під час тисняви у стотисячному натовпі люди почали масово задихатися.

За повідомленням пожежної служби 81 людина відчувала проблеми з диханням, а у п'ятдесяти навіть зупинилося серце, тому була потрібна термінова допомога реаніматологів.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п'ятницю, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини.

 

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У 50 людей зупинилося серце під час святкування Гелловіну в Сеулі
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