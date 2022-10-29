У 50 людей зупинилося серце під час святкування Гелловіну в Сеулі

Під час тисняви у стотисячному натовпі люди почали масово задихатися

Під час тисняви у стотисячному натовпі люди почали масово задихатися

Щонайменше 20 людей загинули, 100 постраждали під час святкування Гелловіну в Сеулі – столиці Південної Кореї. Про це повідомляють корейські ЗМІ.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk — Chloe Park 🦋 in Seoul (@chloepark) October 29, 2022

Там під час тисняви у стотисячному натовпі люди почали масово задихатися.

За повідомленням пожежної служби 81 людина відчувала проблеми з диханням, а у п'ятдесяти навіть зупинилося серце, тому була потрібна термінова допомога реаніматологів.

Раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль заявив у п'ятницю, що Сеул не надав Україні жодної летальної зброї, після того, як президент Росії Володимир Путін заявив, що таке рішення зруйнує їхні двосторонні відносини.