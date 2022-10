У 50 людей зупинилося серце під час святкування Гелловіну в Сеулі

Щонайменше 20 людей загинули, 100 постраждали під час святкування Гелловіну в Сеулі – столиці Південної Кореї. Про це повідомляють корейські ЗМІ.

truly the scariest halloween of my life—30 down, 400 rescue workers deployed. please avoid itaewon and stay safe. #이태원사고 pic.twitter.com/PC1GBJt7qk