Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати

Чинний глава Білого дому вже не хоче міняти правила для других і третіх дебатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що виграв перші передвиборчі дебати, у зв'язку із чим не бачить необхідності змінювати формат наступної зустрічі з кандидатом у президенти Джо Байденом.

Про це у чинний глава Білого дому написав у Twitter.

«Навіщо мені дозволяти Комісії із президентських теледебатів міняти правила для других і третіх дебатів, якщо я з легкістю виграв минулого разу?»,– задався питанням американський лідер.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time?