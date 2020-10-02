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    У світі

    Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати

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    Дональд Трамп на перших теледебатах - Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати
    Дональд Трамп на перших теледебатах

    Чинний глава Білого дому вже не хоче міняти правила для других і третіх дебатів

    Президент США Дональд Трамп заявив, що виграв перші передвиборчі дебати, у зв'язку із чим не бачить необхідності змінювати формат наступної зустрічі з кандидатом у президенти Джо Байденом.

    Про це у чинний глава Білого дому написав у Twitter.

    «Навіщо мені дозволяти Комісії із президентських теледебатів міняти правила для других і третіх дебатів, якщо я з легкістю виграв минулого разу?»,– задався питанням американський лідер.

    Водночас прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

    «Що стосується зміни правил, то президент вчора чітко заявив, що єдиний шлях чесних дебатів - це зміна модератора. Він хоче проведення дебатів, планує брати участь, але хоче чесних правил, чесного обміну, а не того, щоб правила покривали конкретного кандидата», – зазначила Макінені.

    Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

    Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

    Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

    Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.

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