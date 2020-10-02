Трамп заявив, що «з легкістю виграв» у Байдена перші дебати



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Дональд Трамп на перших теледебатах

Чинний глава Білого дому вже не хоче міняти правила для других і третіх дебатів

Президент США Дональд Трамп заявив, що виграв перші передвиборчі дебати, у зв'язку із чим не бачить необхідності змінювати формат наступної зустрічі з кандидатом у президенти Джо Байденом.

Про це у чинний глава Білого дому написав у Twitter.

«Навіщо мені дозволяти Комісії із президентських теледебатів міняти правила для других і третіх дебатів, якщо я з легкістю виграв минулого разу?»,– задався питанням американський лідер.

Why would I allow the Debate Commission to change the rules for the second and third Debates when I easily won last time? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 1, 2020

Водночас прессекретарка Білого дому Кейлі Макінені на брифінгу в цей же день заявила, що Трамп візьме участь у другому раунді дебатів, незважаючи на внесені зміни.

«Що стосується зміни правил, то президент вчора чітко заявив, що єдиний шлях чесних дебатів - це зміна модератора. Він хоче проведення дебатів, планує брати участь, але хоче чесних правил, чесного обміну, а не того, щоб правила покривали конкретного кандидата», – зазначила Макінені.

Другий тур дебатів відбудеться 15 жовтня в Маямі.

Нагадаємо, Байден обурився, що Трамп перебиває його на дебатах. «Ти замовкнеш? Це так не по-президентськи», – сказав демократ Трампу.

Як відомо, Трамп і Байден не потиснули один одному руки на початку теледебатів цього тижня.

Також Байден назвав Трампа «щеням Путіна» та звинуватив у відмові критикувати Росію.