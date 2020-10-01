Очільник партії «За майбутнє» підхопив Covid-19



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Нардеп Ігор Палиця самоізолювався після підтвердження Covid-19

Коронавірус «косить» народних депутатів

Лідер партії та парламентської фракції «За майбутє» Ігор Палиця захворів на коронавірус.

Про це нардеп повідомив у четвер ввечері під час включення на каналі «1+1»

«Я самоізолювався та сам собі даю уколи», – розповів депутат.

Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та нардеп Нестор Шуфрич, у якого також коронавірус, побажали Ігорю Палиці здоров'я.

Шуфрич також уточнив, що у нього у вівторок був позитивний тест на Covid-19, але наступні два – негативні. Саме тому він буде робити завтра ще один тест, який достеменно з'ясує, чи він хворий.

Зазначимо, сьогодні також повідомлялося, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.

Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19