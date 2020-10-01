Очільник партії «За майбутнє» підхопив Covid-19
Коронавірус «косить» народних депутатів
Лідер партії та парламентської фракції «За майбутє» Ігор Палиця захворів на коронавірус.
Про це нардеп повідомив у четвер ввечері під час включення на каналі «1+1»
«Я самоізолювався та сам собі даю уколи», – розповів депутат.
Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та нардеп Нестор Шуфрич, у якого також коронавірус, побажали Ігорю Палиці здоров'я.
Шуфрич також уточнив, що у нього у вівторок був позитивний тест на Covid-19, але наступні два – негативні. Саме тому він буде робити завтра ще один тест, який достеменно з'ясує, чи він хворий.
Зазначимо, сьогодні також повідомлялося, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.
Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.
Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.
У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.
Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.
Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19