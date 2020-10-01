  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Очільник партії «За майбутнє» підхопив Covid-19

    • Розсилка
    Нардеп Ігор Палиця&nbsp;самоізолювався після підтвердження Covid-19 - Очільник партії «За майбутнє» підхопив Covid-19
    Нардеп Ігор Палиця самоізолювався після підтвердження Covid-19

    Коронавірус «косить» народних депутатів

    Лідер партії та парламентської фракції «За майбутє» Ігор Палиця захворів на коронавірус.

    Про це нардеп повідомив у четвер ввечері під час включення на каналі «1+1»

    «Я самоізолювався та сам собі даю уколи», – розповів депутат.

    Лідерка «Батьківщини» Юлія Тимошенко та нардеп Нестор Шуфрич, у якого також коронавірус, побажали Ігорю Палиці здоров'я.

    Шуфрич також уточнив, що у нього у вівторок був позитивний тест на Covid-19, але наступні два – негативні. Саме тому він буде робити завтра ще один тест, який достеменно з'ясує, чи він хворий.

    Зазначимо, сьогодні також повідомлялося, що після третього тесту в лідера «Слуги народу» Олександра Корнієнка підтвердили коронавірус.

    Як відомо, 30 вересня Верховна Рада скасувала шість пленарних засідань через Covid-19 у депутатів.

    Нагадаємо, 29 вересня стало відомо, що п'ятий президент України і народний депутат Петро Порошенко захворів на коронавірус.

    У соратниці Порошенка Яни Зінкевич теж виявили коронавірус.

    Також напередодні голова Харківської облради підхопив коронавірус.

    Разом з тим в Україні другу добу фіксують понад 4 тисячі хворих на Covid-19

    Юлія Тимошенко здоров'я депутат партії Нестор Шуфрич Ігор Палиця коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies