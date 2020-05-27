Google виділить гроші співробітникам для комфортної роботи з дому



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Компанія Google одна з перших перевела працівників на віддалений режим

Кошти повинні піти на купівлю обладнання або меблів, які допоможуть співробітникам комфортно працювати з дому

Кожен співробітник компанії Google отримає тисячу доларів, якщо залишиться працювати віддалено до кінця року у зв'язку з пандемією коронавіруса. Про це повідомив генеральний директор корпорації Сундар Пічаї.

Гендиректор зазначив, що виплати повинні піти на купівлю обладнання або меблів, які допоможуть співробітникам комфортно працювати з дому.

Компанія Google одна з перших перевела працівників на віддалений режим.

«Тепер офіси будуть відкриватися поступово. У липні завантаженість в них повинна досягти 10%, а у вересні – 30%», - йдеться у повідомленні.

У компанії повідомили, що на першому етапі співробітники почнуть приходити в офіс лише раз на тиждень. «У приміщеннях будуть дотримуватися суворі заходи з техніки безпеки, щоб гарантувати принцип соціального дистанціювання. Для тих, чия присутність на робочому місці не є обов'язковою, повернення в офіс буде проходити на добровільних засадах до кінця року», - інформують у Google.

Як повідомлялося, Google опублікував список заборонених тем про коронавірус для публікації на YouTube.

До відома, у світі станом на 27 травня зафіксовано 5 593 148 випадків захворювання коронавірусом. За добу заразилися 94 299 осіб. З початку пандемії вилікувались: 2 288 034 осіб (55 441 за добу), померли 350 509 осіб (4 203 за добу). Найбільшими епіцентрами поширення коронавірусної інфекції є: Сполучені Штати Америки - 1 681 418 випадків (18 650 за добу), Бразилія - 391 222 випадки (16324 за добу), Росія - 362 342 випадки (8915 за добу).