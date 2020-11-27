Трамп погодився залишити Білий дім за однієї умови

Чинний президент США продовжує наполягати на масових фальсифікаціях на виборах

Чинний президент США Дональд Трамп погодився залишити Білий дім, якщо Колегія виборників проголосує за його опонента від демократів на виборах Джо Байдена.

Про це повідомляє Reuters

Водночас Трамп вкотре заявив про масові фальсифікації на виборах.

За словами глави Білого дому, якщо більшість голосів виборники віддадуть за Байдена, він піде з посади. Також чинний президент відмовився відповісти на запитання, чи буде він присутній на інавгурації нового очільника держави.

Як відомо, офіційно переможцем перегонів вважається кандидат, за якого 14 грудня проголосує Колегія виборників. Новий президент офіційно приступає до виконання обов’язків після складання присяги 20 січня.

До слова, Байден закликав американців відкинути партійність і «демонізуючу» риторику.

Раніше цього тижня штаб Байдена підтвердив початок передачі влади в США. Як відомо, чинний президент США Дональд Трамп запустив процес передачі влади Байдену.

Також Байден озвучив кандидатів на ключові пости в адміністрації Білого дому.

За результатом підрахунку голосів, переможцем президентських виборів став кандидат від демократичної партії Джо Байден з 306 голосами виборників. Чинний президент Дональд Трамп набрав 232 голоси.