Трамп помилував ексрадника, викритого у зв'язках з Кремлем

У грудні 2017 року Майкл Флінн визнав себе винним в тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов з послом Росії в США

Трамп сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна

Чинний президент США Дональд Трамп помилував свого колишнього помічника з нацбезпеки Майкла Флінна, якого засудили в ході розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори в США 2016 року.

Про це Трамп повідомив у Twitter.

Він сказав, що для нього велика честь заявити про помилування Флінна.

«Для мене велика честь оголосити про повне помилування генерала Майкла Т. Флінна. Мої вітання Флінну і його чудовій родині, я знаю, що тепер у вас буде воістину фантастичний День Подяки», – написав Трамп.

It is my Great Honor to announce that General Michael T. Flynn has been granted a Full Pardon. Congratulations to @GenFlynn and his wonderful family, I know you will now have a truly fantastic Thanksgiving! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 25, 2020

Майкл Флінн у січні 2017 року був радником з національної безпеки президента Дональда Трампа. У грудні 2017 року ексгенерал визнав себе винним в тому, що брехав агентам ФБР про характер своїх розмов з послом Росії в США Сергієм Кисляком, які відбулися за кілька тижнів до інавгурації Трампа. Він зізнався, що обговорював санкції США проти Росії.

У 2019 році спецпрокурор Роберт Мюллер оголосив, що кількарічне розслідування ймовірного втручання РФ у вибори 2016 року не виявило ознак змови штабу республіканців та росіян. Після програшу Клінтон на цьому наполягали представники демократів.

Спецпрокурор також не висунув обвинувачень Трампу в перешкоджанні правосуддю, залишивши це питання на розсуд генпрокурора, який дійшов висновку, що для висунення президентові звинувачень немає достатніх підстав.

Раніше 25 листопада стало відомо, що у США можуть помилувати кількох колишніх помічників чинного президента Дональда Трампа, зокрема, Флінна та Пола Манафорта.