Twitter позначив допис Трампа про імунітет до Covid-19 таким, що «вводить в оману»

Я не можу заразитися коронавірусом (імунітет), і не можу його передати, - президент США

Twitter позначив допис президента США Дональда Трампа про імунітет до Covid-19 таким, що вводить в оману та розповсюджує потенційно шкідливу інформацію.

Трамп написав допис після того, як його пресслужба поширила заяву лікаря Шона Конлі.

«Отримав вчора повний звіт від лікарів Білого дому. Це означає, що я не можу їм заразитися (імунітет), і не можу його передати», — написав він.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!!