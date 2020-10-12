Twitter позначив допис Трампа про імунітет до Covid-19 таким, що «вводить в оману»



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Twitter лише позначив допис Трампа, як оманливий, але не видаляв його «в інтересах громадськості»

Я не можу заразитися коронавірусом (імунітет), і не можу його передати, - президент США

Twitter позначив допис президента США Дональда Трампа про імунітет до Covid-19 таким, що вводить в оману та розповсюджує потенційно шкідливу інформацію.

Трамп написав допис після того, як його пресслужба поширила заяву лікаря Шона Конлі.

«Отримав вчора повний звіт від лікарів Білого дому. Це означає, що я не можу їм заразитися (імунітет), і не можу його передати», — написав він.

A total and complete sign off from White House Doctors yesterday. That means I can’t get it (immune), and can’t give it. Very nice to know!!! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 11, 2020

Соцмережа його допис лише позначила оманливим, але не видаляла «в інтересах громадськості». Водночас ретвітнути цей пост неможливо з метою запобігання поширенню дезінформації.

Такий самий допис про імунітет Трамп залишив і у Facebook, але там жодним чином його не маркували.

У Центрі з контролю та профілактики захворювань у США застерігають, що немає доказів того, що людина не може повторно підхопити коронавірус. Там рекомендують людей залишатися обережними, дотримуватися обмежень і не покладатися лише на ймовірних імунітет.

Всесвітня організація охорони здоров'я навіть створила спеціальну групу, яка має вивчити можливість повторного інфікування. А Twitter посилив свою політику щодо поширення неправдивої інформації та вирішив (намагатися) позначати дописи, яким немає офіційного підтвердження.