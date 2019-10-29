Трамп розсекретив фото пса, який брав участь у ліквідації лідера ІДІЛ



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Дональд Трамп похвалив пса за гарну роботу в операції захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді

Службовий пес із команди захоплення отримав легке поранення

Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію службового собаки, який брав участь у рейді проти ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

Глава Білого дому розмістив фото у Twitter.

«Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса (ім’я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді!», - написав президент США.

Раніше у міноборони США повідомили, що службовий пес із команди захоплення отримав легке поранення та вже одужує.

We have declassified a picture of the wonderful dog (name not declassified) that did such a GREAT JOB in capturing and killing the Leader of ISIS, Abu Bakr al-Baghdadi! pic.twitter.com/PDMx9nZWvw — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 28 жовтня 2019 р.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.