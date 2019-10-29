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    У світі

    Трамп розсекретив фото пса, який брав участь у ліквідації лідера ІДІЛ

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    Дональд Трамп похвалив пса за гарну роботу в операції захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді - Трамп розсекретив фото пса, який брав участь у ліквідації лідера ІДІЛ
    Дональд Трамп похвалив пса за гарну роботу в операції захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді

    Службовий пес із команди захоплення отримав легке поранення

    Президент США Дональд Трамп оприлюднив фотографію службового собаки, який брав участь у рейді проти ватажка ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді.

    Глава Білого дому розмістив фото у Twitter.

    «Ми зняли гриф секретності із зображення чудового пса (ім’я залишається засекреченим), який зробив таку гарну роботу в операції захоплення та ліквідації лідера ІДІЛ Абу Бакра аль-Багдаді!», - написав президент США.

    Раніше у міноборони США повідомили, що службовий пес із команди захоплення отримав легке поранення та вже одужує.

    Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді.

    27 жовтня президент США Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

    Також оприлюднено відео з місця ліквідації ватажка ІДІЛ аль-Багдаді.

    Терористи ІДІЛ вже призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді.

    ІДІЛ Ісламська держава Пентагон
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