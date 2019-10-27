Президент США підтвердив ліквідацію лідера ІДІЛ у Сирії



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Лідер угруповання ІДІЛ Абу Бакр аль-Багдаді Фото: AP

Жорстокий вбивця, який заподіяв стільки страждань і смертей, був насильно знищений – Трамп

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підтвердив вбивство ватажка терористичної організації «Ісламська держава» (ІДІЛ) Абу Бакри аль-Багдаді, в ході операції американських військ в сирійському Ідлібі.

Про це повідомляє АВС.

«Жорстокий вбивця, який заподіяв стільки страждань і смертей, був насильно знищений. Він ніколи більше не заподіє шкоди іншому невинному чоловіку, жінці або дитині. Він помер як собака. Він помер як боягуз. Світ тепер став набагато безпечніше», – заявив Трамп у своєму зверненні з Білого дому.

«Аль-Багдаді був жорстоким, і він помер злим і жорстоким способом. Як боягуз, який біжить і плаче. Цей рейд був бездоганний і міг відбутися тільки з визнанням і допомогою деяких інших країн і народів. Я хочу подякувати народам Росії, Туреччини, Сирії та Іраку, а також я хочу подякувати сирійським курдам за певну підтримку вони змогли дати нам», – додав президент США.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Офіційний представник США на умовах анонімності заявив, що в суботу провели операцію з ліквідації ватажка ІД, однак не сказав, чи була вона успішною і не розкрив деталі операції.