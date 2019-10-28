Терористи ІДІЛ призначили нового лідера після ліквідації аль-Багдаді



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ЗМІ дізналися про призначення наступника Абу Бакра аль-Багдаді Фото: twitter.com/dailymirror

Свого наступника аль-Багдаді призначив ще у серпні

Терористичне угрупування «Ісламська держава« призначила наступника лідера Абу Бакра аль-Багдаді після оголошення з боку США про ліквідацію лідера.

Про це повідомляє видання Newsweek.

Посилаючись на свої джерела в регіональній розвідці, а також на близьке до бойовиків агентство Amaq, відомо, що новим лідером ІДІЛ став Абдулла Кардаш. Він також відомий як Хаджі Абдула аль-Афарі.

Повідомляється, що аль-Багдаді призначив Кардаша своїм наступником у серпні цього року. Тому до моменту загибелі роль аль-Багдаді в якості лідера угруповання була символічною.

«Він не брав участь ні в операціях, ні в повсякденних справах. Все, що робив Багдаді, це казав «так» або «ні» - не плануючи», - цитує Newsweek слова свого джерела.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки провели операцію, спрямовану проти лідера «Ісламської держави» Абу Бакра аль-Багдаді. Офіційний представник США на умовах анонімності заявив, що в суботу провели операцію з ліквідації ватажка ІД, однак не сказав, чи була вона успішною і не розкрив деталі операції.