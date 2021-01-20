Трамп ухвалив встановити пам’ятники Стіву Джобсу й Уолту Діснею

Трамп хоче створити Сад національних героїв

Президент США Дональд Трамп підписав один із останніх своїх указів перед тим, як залишить Білий дім.

У своєму указі Трамп, зокрема, постановив створити Сад національних героїв, у якому будуть розміщено безліч пам'ятників відомим у США людям.

«За останні роки віра у велич і доброту Америки піддавалася нападкам по всій країні з боку небезпечних антиамериканських екстремістів, які прагнуть зруйнувати інститути та самобутність нашої країни», – йдеться в указі.

Трамп вважає, що створення такого саду стане «гідною відповіддю таким людям.

Серед знаменитих людей, яким Трамп пропонує встановити пам'ятники, зокрема, один із засновників компанії Apple Стів Джобс, мультиплікатор Уолт Дісней, співачка Уїтні Х'юстон і боксер Мухаммед Алі.

У величезний список також потрапили Джонні Кеш, Майлз Девіс, Джон Кеннеді, Ніл Армстронг, Альберт Ейнштейш, Самуель Морзе, Інгрід Бергман, Хамфрі Богарт, Альфред Хічкок.

Трамп хоче, щоб в саду були пам'ятники Самуелю Кольту, Томасу Едісону, Джорджу Форду, Елвісу Преслі й Елеонорі та Теодору Рузвельтам.

Вперше ідея створення подібного саду прийшла до Трампу під час відвідування гори Рашмор влітку 2020 року.