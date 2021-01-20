Лідер республіканців у Сенаті США звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень

Натовп годували брехнею, зазначив Макконнелл

Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл звинуватив президента Дональда Трампа в провокуванні заворушень в Капітолії 6 січня.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Такі обвинувачення з боку лідера республіканців є символічними, оскільки на виборах Трамп висувався від Республіканської партії.

«Натовп годували брехнею. Вони (протестувальники – ред.) були спровоковані президентом та іншими впливовими людьми», – сказав Макконнелл.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні в ході протесту прихильників Трампа сталися заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися до Капітолію та вчинили там погром. Заворушення також призвели до жертв серед протестувальників та правоохоронців.

Кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.