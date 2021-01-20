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    У світі

    Лідер республіканців у Сенаті США звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень

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    6 січня прихильники Трампа увірвалися до Капітолія - Лідер республіканців у Сенаті США звинуватив Трампа у підбурюванні до заворушень
    6 січня прихильники Трампа увірвалися до Капітолія
    Фото: Reuters

    Натовп годували брехнею, зазначив Макконнелл

    Лідер республіканської більшості в Сенаті США Мітч Макконнелл звинуватив президента Дональда Трампа в провокуванні заворушень в Капітолії 6 січня.

    Про це повідомляє агентство Reuters.

    Такі обвинувачення з боку лідера республіканців є символічними, оскільки на виборах Трамп висувався від Республіканської партії.

    «Натовп годували брехнею. Вони (протестувальники – ред.) були спровоковані президентом та іншими впливовими людьми», – сказав Макконнелл.

    Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні в ході протесту прихильників Трампа сталися заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися до Капітолію та вчинили там погром. Заворушення також призвели до жертв серед протестувальників та правоохоронців.

    Кандидатуру Вікторії Нуланд, що раніше працювала помічником держсекретаря у справах Європи і Євразії новообраний президент США Джо Байден пропонує на посаду заступника держсекретаря у політичних справах.

    До слова, Федеральне бюро розслідувань перевіряє версію про фінансування штурму Капітолію у Вашингтоні з-за кордону.

    Як повідомлялося, у Twitter з’явився офіційний акаунт обраного президента США Джо Байдена, який після інавгурації перетвориться на акаунт президента США @POTUS (President of the United States). Новий акаунт Байдена набрав уже понад 842 тисячі підписників.

    Теги: США Дональд Трамп
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