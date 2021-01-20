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    США ввели санкції проти одеської компанії

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    Санкції введені проти одеської компанії Fides Ship Management і проти кораблів Baliar - США ввели санкції проти одеської компанії
    Санкції введені проти одеської компанії Fides Ship Management і проти кораблів Baliar

    Санкції введені проти одеської компанії Fides Ship Management

    США ввели санкції проти компанії з України, яку звинуватили в транспортуванні венесуельської нафти.

    Про це повідомляє Голос Америки.

    Санкції введені проти одеської компанії Fides Ship Management і проти кораблів Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (всі троє ходять під камерунським прапором).

    Компанія була зареєстрована в 2015 році в Суворовському районі Одеси.

    Сполучених Штатів пояснила, що обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб президент країни Ніколас Мадуро і його прихильники не могли привласнювати собі активи народу Венесуели.

    Вашингтон також накладав санкції на судна, що ввозили паливо в латиноамериканську країну або вивозили сиру нафту з неї. У квітні 2019 року США наклали обмеження на 34 танкера, які PDVSA використовувала для експорту нафти, потім під санкції потрапляли танкери під прапорами третіх країн.

    Теги: США санкції президент
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