США ввели санкції проти одеської компанії

Санкції введені проти одеської компанії Fides Ship Management і проти кораблів Baliar

Санкції введені проти одеської компанії Fides Ship Management

США ввели санкції проти компанії з України, яку звинуватили в транспортуванні венесуельської нафти.

Про це повідомляє Голос Америки.

Санкції введені проти одеської компанії Fides Ship Management і проти кораблів Baliar (ходить під прапором Ліберії), Balita, Domani, Freedom (всі троє ходять під камерунським прапором).

Компанія була зареєстрована в 2015 році в Суворовському районі Одеси.

Сполучених Штатів пояснила, що обмежувальні заходи спрямовані на те, щоб президент країни Ніколас Мадуро і його прихильники не могли привласнювати собі активи народу Венесуели.

Вашингтон також накладав санкції на судна, що ввозили паливо в латиноамериканську країну або вивозили сиру нафту з неї. У квітні 2019 року США наклали обмеження на 34 танкера, які PDVSA використовувала для експорту нафти, потім під санкції потрапляли танкери під прапорами третіх країн.