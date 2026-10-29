Трамп відклав постачання ракет Patriot Україні до виборів у США – Euronews

Ракети для систем Patriot залишаються критично важливими для захисту України від російських балістичних атак

Союзники по НАТО побоюються, що Вашингтон затримуватиме критично важливі боєприпаси

Адміністрація президента США Дональда Трампа може відкласти постачання Україні ракет-перехоплювачів для зенітних ракетних комплексів Patriot до завершення проміжних виборів у Сполучених Штатах. У НАТО побоюються, що Вашингтон використовує військову допомогу як інструмент тиску на українську владу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Euronews.

За інформацією видання, Україна звернулася до міністра війни США Піта Гегсета з проханням підписати угоду про постачання критично важливих засобів протиповітряної оборони.

Однак союзники по НАТО сумніваються, що ракети-перехоплювачі надійдуть до проміжних виборів у США, запланованих на 3 листопада. Джерела Euronews у Північноатлантичному альянсі стверджують, що адміністрація Трампа розглядає постачання ракет Patriot як один із важелів впливу на Київ.

Зокрема, за їхніми словами, Вашингтон прагне домогтися припинення українських ударів по російських нафтопереробних заводах та поступок у переговорах щодо завершення війни.

Водночас офіційного підтвердження рішення США відкласти постачання ракет саме з політичних причин наразі немає. Ситуацію ускладнює зростання потреб України в засобах протиповітряної оборони через інтенсивні російські обстріли.

За наведеними Euronews даними української сторони, лише протягом останніх двох тижнів Росія випустила понад 100 балістичних ракет по Києву та Київській області.

Такі атаки створюють значне навантаження на українську систему ППО, зокрема на комплекси Patriot, які використовують для перехоплення балістичних цілей.

Водночас можливості швидкого поповнення запасів залишаються обмеженими. За інформацією видання, американські виробничі потужності випускають приблизно 60–65 ракет Patriot на місяць.

На тлі нестачі боєприпасів генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше закликав європейських союзників передати Україні комплекси Patriot зі своїх арсеналів.

Однак, за даними Euronews, Греція та Іспанія, які мають системи старішої модифікації PAC-2, поки що не погодилися на відповідні постачання.

Крім того, за інформацією журналістів, попередні плани щодо організації ліцензійного виробництва ракет Patriot безпосередньо в Україні наразі заблоковані.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що США затримують погодження передачі Україні ракет Patriot, за які вже заплатили європейські союзники. За повідомленнями ЗМІ, Київ побоюється, що зволікання Вашингтона пов'язане з тиском на Україну через удари по російській нафтовій інфраструктурі.