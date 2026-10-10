Трамп висунув Зеленському ультиматум

«Ми сказали Зеленському: «Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне», – зазначив Трамп

Президент США виставив чергову порцію претензій через дії української сторони

Президент США Дональд Трамп заявив, що звертався до президента України Володимира Зеленського із закликом утриматися від атак на інфраструктуру виробництва та переробки дизельного пального. Про це американський лідер повідомив під час розмови з журналістами, інформує «Главком».

«Ми сказали Зеленському: «Робіть, що хочете, але не чіпайте дизельне пальне», – зазначив Трамп.

Водночас Трамп виставив чергову порцію претензій через дії української сторони.

«А що він зробив? Він пішов і атакував дизельне паливо», – бідкається американський президент.

Після цього політик взагалі спробував диктувати свої правила, дивуючись «непослуху» України: «Він може робити все, що захоче, але цього він не може».

Нагадаємо, Дональд Трамп вважає, Україні час обрати нового президента.

Також повідомлялося, що США посилили тиск, вимагаючи від України припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Також Вашингтон пригрозив Києву припинити обмін важливою розвідувальною інформацією.

Зустріч представників США, України, європейських країн і НАТО, під час якої сторони обговорили можливі шляхи деескалації та завершення війни до початку зими, завершилася достроково. Переговорна група від України вже перебуває на шляху додому.

Переговори стосовно миру відбулися вчора у Флориді, й планувалося, що вони продовжаться сьогодні, 10 жовтня. Під час їх проведення стало відомо про рішення президента США Дональда Трампа скасувати санкції на російський дизель.

Раніше спеціальний представник президента США Стів Віткофф у соцмережі X назвав переговори конструктивними. За його словами, учасники обговорили можливості деескалації та завершення війни, гарантії безпеки для України, стійкість енергетичної системи напередодні зими та повоєнне відновлення. «Обговорення було плідним і допомогло визначити напрями для подальшого опрацювання перед наступним контактом США з Росією», – зазначив Віткофф.