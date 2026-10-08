Перспектив завершити війну в Україні переговорами наразі немає – Рубіо

Держсекретар США назвав головну вимогу Кремля, яка блокує дипломатичне врегулювання, та попередив про небезпечний сценарій подальшого розвитку війни

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що наразі немає перспектив для завершення російсько-української війни шляхом переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інтерв'ю Рубіо грецькому виданню Kathimerini.

За словами американського держсекретаря, головною перешкодою залишається вимога Росії встановити повний контроль над Донецькою областю, яку українська сторона категорично відкидає. Водночас Вашингтон побоюється подальшої ескалації, яка може зачепити інші держави.

Рубіо зазначив, що війна опинилася у стратегічному глухому куті, який створює серйозні ризики. На його думку, подібні ситуації можуть вирішуватися двома способами: шляхом переговорів або через подальшу ескалацію з боку однієї чи обох сторін.

При цьому другий сценарій може призвести до розширення бойових дій за межі нинішнього конфлікту. «Наразі не видно перспектив врегулювання шляхом переговорів», – заявив держсекретар США.

Він наголосив, що Вашингтон залишається готовим сприяти дипломатичному завершенню війни. Сполучені Штати вже докладали відповідних зусиль, однак досягти домовленостей поки не вдалося.

Окремо Рубіо висловив занепокоєння ризиком подальшої ескалації війни. Він звернув увагу на нещодавні атаки безпілотників на судна в Чорному морі, а також на можливість диверсій у сусідніх країнах. За його оцінкою, подібні інциденти можуть вийти з-під контролю та призвести до ширшого міжнародного протистояння.

Крім того, американський посадовець попередив про наміри Росії використати майбутню зиму для посилення тиску на Україну. Рубіо заявив, що існують чіткі ознаки підготовки Москви до нових масштабних ударів по українській енергетичній інфраструктурі. За його словами, російська сторона може спробувати знищити залишки електромережі України, щоб змусити Київ капітулювати.

Водночас держсекретар відзначив посилення українських можливостей завдавати далекобійних ударів по цілях углиб російської території.

На його думку, поєднання цих обставин підвищує ризик подальшого загострення війни та її поширення на інші країни. Рубіо підкреслив, що США продовжать стежити за розвитком ситуації та шукати можливості для відновлення дипломатичного процесу.

Він також зазначив, що досягнення переговорного врегулювання було б вигідним як Україні, так і Росії. Однак наразі, за його оцінкою, реальних передумов для такого сценарію немає.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що намагається врегулювати ще одну війну та планує телефонну розмову з російським лідером Володимиром Путіним.