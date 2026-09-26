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Ігор Петренко Політолог

Ліцензія на Patriot: які підводні камені чекають Україну

glavcom.ua
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Трамп (праворуч) потискає руку Зеленському під час двосторонньої зустрічі на полях 81-ї Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку, 22 вересня 2026 року
фото: Getty Images

Політичне «так» ми нарешті отримали, однак є нюанси

«Вигідним цей обмін виявиться тільки тоді, коли ліцензії перетворяться на ракети в пускових до зими».

Так я писав у серпні. Київ тоді погодився не чіпати чужі танкери, а взамін говорив про ліцензії на перехоплювачі до Patriot. Тепер Зеленський повідомив: Трамп сказав йому, що ухвалив остаточне рішення і ліцензії Україна отримає.

Першу половину прогнозу можна зараховувати. Найбільше тут важить слово «остаточне», бо попередні рішення такими не були. У липні в Анкарі Трамп обіцяв ліцензію, «щоб ви не скаржилися, що ми даємо замало».

За три тижні сказав: «Ми на це не погодилися… таку технологію важко віддати». Зеленський після того повертався до теми щоразу: у Білому домі, у Нью-Йорку, вже з готовим до роботи Raytheon, якому бракувало тільки рішення Вашингтона. Від самого Білого дому публічного підтвердження поки немає, і після липневого розвороту це не дрібниця.

Друга половина не справдиться. Ліцензія дає креслення і дозвіл, ракету вона не дає. Німеччина розгортала випуск PAC-2 за американською ліцензією понад два роки. Цикл виробництва PAC-3 від замовлення компонентів займає близько двох років. Зеленський і сам строків не обіцяє, а прямо каже, що готові ракети потрібні далі. До цієї зими українська ліцензія не зібʼє жодного «Іскандера».

Політичне «так» ми нарешті отримали. Цю зиму все одно проходимо на чужих складах, тож торгуватися за готові ракети доведеться так само вперто, як за ліцензію.

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Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: США війна ліцензія Україна ракета Patriot

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Ігор Петренко

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Ліцензія на Patriot: які підводні камені чекають Україну
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