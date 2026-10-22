Віцепрезидент США пояснив, хто насправді вирішує, чи обмежувати Starlink для України

Джей Ді Венс пов’язав питання доступу до супутникового зв’язку з політикою Вашингтона щодо України та Росії

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що рішення щодо доступу України до супутникового зв’язку Starshield залежить передусім від політики американської адміністрації, а не від особистої позиції Ілона Маска. За його словами, ключове питання полягає в тому, якою буде політика Вашингтона щодо війни Росії проти України. Про це Венс сказав, відповідаючи на запитання журналістів про те, хто ухвалює рішення щодо доступу України до Starshield, пише «Главком».

«Ілон Маск керує приватною корпорацією. Цілком зрозуміло, що він не бажає опинитися посеред війни між двома державами, не маючи при цьому чітких вказівок від уряду США щодо того, як діяти. Тож, гадаю, річ тут не в Ілоні», – заявив віцепрезидент.

Венс наголосив, що визначальним чинником є позиція американської влади щодо подальшої підтримки України та відносин із Росією.

«Насправді головне питання полягає в тому, якою буде політика Америки щодо України та Росії. Як я вже згадував раніше, здається, зараз ведеться робота над відновленням переговорів», – додав він.

Венс пов’язав питання доступу України до супутникового зв’язку з рішеннями Білого дому та загальним курсом США щодо війни. Водночас він не повідомив про ухвалення конкретного рішення щодо обмеження доступу України до Starshield.

Варто нагадатИ, що президент України Володимир Зеленський очікує, що роботу Starlink в Україні відновлять протягом 48 годин. Про це він заявив після зустрічі зі спеціальним посланцем президента США Стівом Віткоффом в Осло 20 жовтня.