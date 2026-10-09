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Кремль визнав проблеми з мирними переговорами

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кремль визнав проблеми з мирними переговорами
Речник диктатора Путіна Дмитро Пєсков погодився з Рубіо та зробив заяву про переговори з Україною
фото: росЗМІ

Москва несподівано погодилася з оцінкою держсекретаря США Марко Рубіо

Кремль визнав відсутність перспектив швидкого дипломатичного врегулювання війни Росії проти України. Москва погодилася з оцінкою державного секретаря США Марко Рубіо, який заявив, що наразі не бачить можливості досягти миру шляхом переговорів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські ЗМІ.

Під час спілкування з журналістами Пєскова попросили прокоментувати слова американського держсекретаря про відсутність перспектив переговорного врегулювання війни в Україні. «Так, ми згодні з ним», – відповів речник Кремля.

Водночас представник російської влади знову поклав відповідальність за відсутність прогресу на Україну та європейські держави. За його твердженням, саме Київ і європейські столиці нібито необхідно спонукати до переходу до мирного процесу.

Пєсков заявив, що Москва вітає будь-які міжнародні зусилля, спрямовані на врегулювання війни. Однак він стверджує, що наразі не спостерігає готовності української та європейської сторін до відповідних кроків. При цьому речник Кремля не повідомив про нові конкретні ініціативи Росії, які могли б сприяти припиненню бойових дій.

Окремо Пєсков прокоментував можливість укладення обмежених угод, які стосувалися б лише окремих аспектів війни.

Йшлося, зокрема, про пропозиції Індії щодо можливого часткового перемир'я, які раніше обговорювалися на дипломатичному рівні.

Речник Кремля повторив позицію Москви про те, що Росія не зацікавлена у фрагментарних домовленостях. За його словами, окремі рішення не здатні забезпечити комплексного врегулювання. «Нам потрібне рішення для майбутніх поколінь, яке буде гарантованим і надійним», – підсумував Пєсков.

Водночас представник російської влади не уточнив, які саме умови Москва вважає необхідними для досягнення такої домовленості.

Нагадаємо, 8 жовтня державний секретар США Марко Рубіо в інтерв'ю грецькому виданню Kathimerini заявив, що війна Росії проти України опинилася у стратегічному глухому куті.

За оцінкою американського посадовця, нинішня ситуація створює ризики подальшої ескалації бойових дій та потенційного поширення конфлікту за межі України.

Попри заяви про відсутність найближчих перспектив мирного врегулювання, Україна продовжує дипломатичні контакти зі Сполученими Штатами.

Зокрема, на 9 та 10 жовтня заплановані переговори української делегації з представниками президента США Дональда Трампа. Очікується, що українська сторона проведе зустрічі з Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом.

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Теги: росія Україна США переговори

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