Трамп різко відреагував на вручення Нобелівської премії миру

Президент США заявив, що ніколи не чув про цьогорічну лауреатку Наві Піллей

Президент США Дональд Трамп розкритикував присудження Нобелівської премії миру 2026 року південноафриканській юристці Наві Піллей. Він заявив, що ніколи не чув про цьогорічну лауреатку, а рішення Нобелівського комітету назвав ударом по репутації Норвегії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC, The Guardian та допис Трампа у Truth Social.

Коментуючи результати цьогорічного нагородження, Трамп заявив, що Нобелівську премію отримала людина, про яку, на його думку, майже ніхто не знає. «Сьогодні Нобелівську премію дали ліберальній людині, яка працює в ООН і про яку ніхто не чув. Я ніколи не чув про цю людину. Я багато кого знаю, але про неї ніколи не чув, але все одно вітаю», – сказав американський президент.

У своїй соціальній мережі Truth Social Трамп також звинуватив Наві Піллей у ненависті до Ізраїлю.

Президент США вкотре наголосив, що саме він заслуговував на Нобелівську премію миру, оскільки нібито завершив вісім воєн. Трамп вважає, що нагороду мали присудити Сполученим Штатам за його миротворчі зусилля. «І це – пляма на репутації Норвегії та тих людей, які ухвалили таке ганебне рішення», – заявив він.

Трамп також звинуватив членів Нобелівського комітету в політичній упередженості. За його словами, премія втратила авторитет через рішення людей, яких він назвав «радикальними ідеологами». «Ми не забудемо, Норвегіє, що ви не присудили цю премію», – додав американський лідер.

Нагадаємо, цьогорічною лауреаткою стала південноафриканська юристка Наві Піллей, яка з 2008 до 2014 року обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини. Нобелівський комітет відзначив її принциповість, мужність та внесок у розвиток міжнародної системи правопорядку.

У 2025 році Нобелівську премію миру отримала венесуельська опозиційна політикиня Марія Коріна Мачадо за боротьбу за демократичні права громадян Венесуели та мирний перехід від диктатури до демократії.

Після оголошення результатів Мачадо присвятила нагороду Дональду Трампу, а згодом заявила про намір передати йому свою премію. Водночас Нобелівський комітет наголосив, що нагороду не можна передавати іншим особам.