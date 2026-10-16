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Зеленський розповів про результати переговорів із Мадяром

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Зеленський розповів про результати переговорів із Мадяром
Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в добросусідських відносинах з Угорщиною
Фото: Скриншот з відео

Сторони обговорили вступ України до Євросоюзу, торгівлю та дипломатичні зусилля для завершення війни

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Угорщини Петером Мадяром. Під час розмови тет-а-тет сторони обговорили двосторонні відносини, просування України до вступу в Європейський Союз, торгівлю та можливості дипломатичного завершення російсько-української війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву українського лідера. 

За словами президента, він подякував угорському прем’єру за принципові кроки та відкриття ще двох переговорних кластерів у межах процесу вступу України до ЄС. Київ прагне до кінця 2026 року відкрити решту двох кластерів.

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«Працюємо, щоб до кінця року відкрити ще решту два», – зазначив Зеленський.

Окремою темою зустрічі стала дипломатія та можливості завершення війни Росії проти України. Зеленський подякував Мадяру за солідарність з Україною та її громадянами, а також за готовність працювати разом заради миру.

Сторони також обговорили перспективи економічної співпраці, двосторонню торгівлю та питання аграрної продукції. Деталей можливих домовленостей у цих сферах президент не навів.

Зеленський наголосив, що Україна зацікавлена в добросусідських відносинах з Угорщиною та взаємному посиленні обох країн.

«Домовилися про відновлення спільної роботи на різних рівнях та обмін візитами – наші команди попрацюють над датами», – повідомив глава держави.

Варто нагадати, президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр провели першу офіційну зустріч на полях саміту Європейського Союзу в Брюсселі 16 жовтня. Під час переговорів політики обговорили права угорської національної меншини на Закарпатті, виконання домовленостей у сфері освіти та подальші відносини між двома державами. 

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Теги: Угорщина Володимир Зеленський Україна переговори Петер Мадяр

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