Трамп заявив про відмову США вирішувати чужі конфлікти



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Дональд Трамп заявив, що США не будуть втручатися в чужі конфлікти

Трамп повідомив, що Сполучені Штати припиняють «еру нескінченних воєн»

Американський президент Дональд Трамп, виступаючи у військовій академії Вест-Пойнт, заявив про те, що США «закінчують епоху нескінченних воєн» і повинні зосередитися на власному захисті.

Слова глави держави опубліковані на сайті Білого дому.

«Війська США не зобов’язані вирішувати давні конфлікти в далеких країнах, про які багато людей навіть не чули. Ми не поліцейські світу», — сказав Трамп.

Тепер США «битимуться, тільки щоб перемагати», пояснив американський лідер.

За його словами, Сполучені Штати повертаються до основоположних принципів, згідно з якими завдання кожного військового — обороняти і рішуче захищати країну від зовнішніх ворогів, а не відновлювати іноземні держави.

«Ми закінчуємо епоху нескінченних воєн», — додав він.

При цьому президент США підкреслив, що якщо країні буде загрожувати небезпека, то Сполучені Штати не будуть коливатися ні хвилини.

«І коли ми будемо битися, то відтепер ми будемо битися тільки для того, щоб перемогти», — зазначив Трамп.

Звертаючись до учнів академії, глава Білого дому заявив, що його адміністрація приступила до колосального відновлення американських збройних сил, що «є рекордним досягненням».

«Після багатьох років нищівних скорочень бюджету і військових, які були повністю виснажені цими нескінченними війнами, ми інвестували понад 2 трлн доларів (в армію)... Ми сотнями будуємо нові кораблі, бомбардувальники, реактивні винищувачі і вертольоти, нові танки, військові супутники і гіперзвукові ракети», — повідомив Трамп.

За останній тиждень Вашингтон кілька разів заявляв про плани скоротити присутність американських військових в інших країнах. Зокрема 5 червня Трамп наказав значно скоротити чисельність військ в Німеччині. Зараз на території ФРН розміщені 34,5 тис. американських військових. Трамп доручив Пентагону скоротити їх кількість на 9,5 тис., а також розпорядився обмежити число одноразово перебувають в Німеччині військовослужбовців з 52 тис. до 25 тис.

12 червня Держдепартамент США повідомив про наміри продовжити виведення своїх військ з Іраку в зв’язку зі зниженням терористичної загрози з боку «Ісламської держави». в Ірані