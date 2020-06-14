  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп розкрив характеристики найшвидшої надзвукової ракети США

    • Розсилка
    Трамп розкрив характеристики найшвидшої надзвукової ракети США

    Новітня гіперзвукова ракета США буде в 17 разів швидшою, ніж найшвидші на сьогодні ракети

    Сполучені Штати Америки створюють новітні гіперзвукові ракети, які будуть набагато швидшими за наявні нині в світі ракети. Крім того вони зможуть уражати цілі з точністю до 35,5 см.

    Про це заявив президент США Дональд Трамп, виступаючи перед випускниками Військової академії США Вест-Пойнт, повідомляє прес-служба Білого дому.

    За його словами, США будують сотні кораблів, бомбардувальників, винищувачів і вертольотів, нові танки, військові супутники і ракети.

    «Ми будуємо, в тому числі гіперзвукову ракету, яка буде в 17 разів швидшою, ніж найшвидші на сьогодні ракети, і може уразити ціль на відстані в 1000 миль (1609 км, - ред.) з відхиленням від центральної точки не більше 14 дюймів (35,5 см, - ред.)», - розповів Трамп.

    Трамп наголосив, що його адміністрація почала відновлення американських збройних сил і вже виділила на оборонні витрати понад 2 трильйони доларів.

    Крім того він наголосив, що США закінчують «епоху нескінченних воєн».

    «Ми зосередимо зусилля на захисті життєво важливих інтересів Америки. Американські війська не зобов'язані вирішувати давні конфлікти в далеких країнах, про які багато людей навіть не чули. Ми не поліцейські світу», - заявив Трамп.

    США Дональд Трамп військові ракета
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ