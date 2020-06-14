В Іраку обстріляли «Катюшами» базу з військовими США



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В Іраку обстріляли «Катюшами» базу з військовими США

На території бази впали дві ракети «Катюша»

В Іраку під ракетний обстріл потрапила авіабаза «Кемп Таджи», на якій розташовуються сили міжнародної коаліції на чолі із США. На території бази впали дві ракети «Катюша».

Про це повідомляє телеканал Al Arabia.

Наразі немає інформації про жертви серед військовослужбовців або збитки, заподіяні інфраструктурі бази.

Також невідомо, хто міг завдати ракетний удар.

Іракські військові заявили, що напад на базу міжнародної коаліції — справа рук тих, хто хоче нашкодити Іраку.

Нагадаємо, кілька ракет впали зранку 14 березня на військову базу «Таджи» поблизу Багдаду, де розміщені військові США й Великої Британії.

Перед тим, 11 березня, внаслідок нападу на базу «Таджи» загинули двоє американців і британець.