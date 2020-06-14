SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник: відео
Це перший пуск SpaceX у межах програми попутних пусків, коли ракета-носій, крім основного навантаження, бере із собою додаткове
SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал із 61 супутником на борту.
Трансляція старту йшла в YouTube-каналі компанії.
На орбіту запущено 58 супутників зв'язку в рамках програми будівництва мережі високошвидкісного супутникового інтернету Starlink і три супутники SkySat Earth, призначених для фотографування Землі.
Це перший пуск SpaceX у межах програми попутних пусків, коли ракета-носій, крім основного навантаження, бере із собою додаткове.
Перший ступінь ракети-носія після пуску приземлилася на судно «Of Course I Still Love You» («Звичайно, я все ще люблю тебе»).
Нагадаємо, 7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.
Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі – в листопаді минулого року.
Як повідомлялося, 17 лютого американська компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті.