SpaceX вивела на орбіту ще 61 супутник: відео



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Запуск ракети Falcon 9

Це перший пуск SpaceX у межах програми попутних пусків, коли ракета-носій, крім основного навантаження, бере із собою додаткове

SpaceX Ілона Маска провела успішний запуск ракети-носія Falcon 9 із космодрому на мисі Канаверал із 61 супутником на борту.

Трансляція старту йшла в YouTube-каналі компанії.

На орбіту запущено 58 супутників зв'язку в рамках програми будівництва мережі високошвидкісного супутникового інтернету Starlink і три супутники SkySat Earth, призначених для фотографування Землі.

Це перший пуск SpaceX у межах програми попутних пусків, коли ракета-носій, крім основного навантаження, бере із собою додаткове.

Перший ступінь ракети-носія після пуску приземлилася на судно «Of Course I Still Love You» («Звичайно, я все ще люблю тебе»).

Нагадаємо, 7 січня ракета-носій Falcon 9 відправилася на орбіту з новою групою з 60 міні-супутників, призначених для подальшого розгортання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink.

Це був третій вивід на орбіту групи інтернет-супутників в рамках проекту Starlink. Перші 60 супутників запустили наприкінці травня, а другі – в листопаді минулого року.

Як повідомлялося, 17 лютого американська компанія SpaceX вивела на орбіту чергову партію з 60 супутників Starlink, що мають створити глобальну мережу та роздавати інтернет по всій планеті.